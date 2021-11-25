رياضة

هذا ما طلبه أحد المشجعين من محمد صلاح أثناء مباراة ليفربول وبورتو! (صورة)

Lebanon 24
25-11-2021 | 11:00
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تقدّم مشجع لليفربول، حضر في مدرجات ملعب "أنفيلد" لمتابعة مباراة فريقه وضيفه بورتو في دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء، بطلب لنجم "الريدز"، المصري محمد صلاح، أثناء مجريات اللقاء.

وظهر المشجع في المدرجات، وهو يرفع لافتة عندما كان صلاح مقابلا له، مكتوب عليها باللغة العربية "محمد صلاح من فضلك أريد قميصك.. الله يوفقك في الدنيا والآخرة".

ولم يتضح ما إذا كان صاحب اللافتة من الجمهور العربي أم مشجعا من جنسية غير عربية، يحاول مداعبة النجم المصري مستخدما لغته الأم.

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المصدر: روسيا اليوم
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