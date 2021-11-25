رقم قياسي جديد لريال مدريد في دوري الأبطال

حقق ريال مدريد رقما قياسيا بصعوده لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي (3-0) أمس الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات.



ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ريال مدريد بلغ الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال، للموسم 19 على التوالي، منذ موسم (2003-2004)، وهو الفريق الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز.