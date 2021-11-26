ليس صلاح ولا رونالدو ولا ميسي... هذا هو أفضل لاعب في العالم لعام 2021!

توج البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، بجائز أفضل لاعب في العالم لعام 2021، وسط ترتيب صادم للفرعون المصري محمد صلاح، بقائمة الأفضل بالعالم والتي تُمنح من الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء.أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، عن تتويج البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2021، للعام الثاني على التوالي.