رياضة

ليس صلاح ولا رونالدو ولا ميسي... هذا هو أفضل لاعب في العالم لعام 2021!

Lebanon 24
26-11-2021 | 02:00
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توج البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، بجائز أفضل لاعب في العالم لعام 2021، وسط ترتيب صادم للفرعون المصري محمد صلاح، بقائمة الأفضل بالعالم والتي تُمنح من الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء.

أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، عن تتويج البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2021، للعام الثاني على التوالي.
 
بينما حل الفرعون المصري محمد صلاح جناح ليفربول الطائر في المركز الخامس، برصيد 20 نقطة.

وجاءت قائمة الأفضل في العالم على النحو التالي:

1-ليفاندوفسكي في المركز الأول برصيد 150 نقطة.

2-ليونيل ميسي بـ 105 نقطة.

3-جورجينيو بـ 40 نقطة.

4-كيفين دي بروين بـ 35 نقطة.

5-محمد صلاح بـ 20 نقطة.
 
(موقع بطولات)
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