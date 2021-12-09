رياضة

لاعبة فريق تشيلسي للسيدات تعاقب شابا على فعلته (فيديو)

Lebanon 24
09-12-2021 | 23:00
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عاقبت الأسترالية سام كير، لاعبة تشيلسي الإنجليزي، شابا اقتحم أرض الملعب أثناء المباراة أمام يوفنتوس الإيطالي، أمس الأربعاء، في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات.

ووجهت سام كير ضربة قوية بكتفها لمشجع اقتحم أرضية ملعب "كينغس ميداو" بالعاصمة لندن، لالتقاط صور "سيلفي" سقط على إثرها على الأرض قبل أن يتدخل أفراد من حفظ الأمن، وحصلت نجمة نادي تشيلسي ومنتخب أستراليا على بطاقة صفراء.
 
 
وطالبت إيما هايز، مدربة فريق تشيلسي بالمزيد من الحماية للاعبات، على خلفية هذه الواقعة، بقولها: "لا أعرف لماذا لم ينتظر حتى النهاية. كان بإمكانه التقاط صورة إذا كان يريد هذا حقا".

وأضافت: "بغض النظر عن المزاح، يجب التفكير بشأن سلامة اللاعبات.. أعتقد أن هذا يجب أن يكون بمثابة تذكير لمسؤولي الملاعب والمراقبين بأن علينا أن نجعل الأولوية لسلامة اللاعبات".
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