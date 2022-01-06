رياضة

تعرفوا إلى القائمة النهائية لأفضل مدرب في عام 2021

Lebanon 24
06-01-2022 | 23:00
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2021، وذلك قبل أقل من أسبوعين على الإعلان رسميًّا عن الفائز بالجائزة.

ويتنافس على الجائزة 3 مدربين، هم: الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب منتخب "الأتزوري"، والإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، والألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي.
 
 
وقاد روبرتو مانشيني (57 عامًا) منتخب إيطاليا للتتويج بلقب بطل كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، التي أقيمت الصيف الماضي، في 12 مدينة أوروبية مختلفة.

بينما نجح بيب غوارديولا (50 عامًا) في قيادة مان سيتي لسيطرة مطلقة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ووصل بالفريق لنهائي دوري الأبطال قبل خسارة النهائية أمام تشيلسي.

وحصل الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بجائزة أفضل مدرب في العالم في العامين الماضيين.
 
وتفوق كلوب في العام الماضي، على كل من مواطنه هانز فليك المدير الفني السابق لبايرن ميونخ والحالي لمنتخب ألمانيا، والأرجنتيني مارسيلو بيلسا المدير الفني لليدز يونايتد الإنجليزي.

وقاد كلوب ليفربول في الموسم الماضي، للفوز بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عامًا.

في حين قاد توماس توخيل (48 عامًا) نادي تشيلسي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، وكأس السوبر الأوروبي.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز الـ"فيفا" للأفضل "ذا بيست - The Best FIFA Football Awards" خلال حفل سينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 17 كانون الثاني 2022.
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