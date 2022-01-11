ما هو سرّ ألقاب الحيوانات في منتخبات إفريقيا؟







ويعتبر لقب "الأسود" أو "النسور" الأكثر شيوعا بين منتخبات إفريقيا، التي اعتمدت غالبيتها على الحيوانات، وبعض منها غريب للغاية.



الأسود



هذا اللقب يطلق بشكل كبير على 3 منتخبات أفريقية، وهي الكاميرون والسنغال والمغرب.



في الكاميرون، اللقب هو "الأسود غير المروضة"، للدلالة على قوة الفريق وصعوبة إيقافه.



أما في السنغال فاللقب هو "أسود التيرانغا"، والتيرانغا هي كلمة في إحدى اللغات المحلية بالسنغال، وترمز لأسلوب الحياة السنغالي أو الثقافة السنغالية.



وفي المغرب، سمي المنتخب القوي تاريخيا، بأسود الأطلس، نسبة إلى جبال الأطلس التي تخترق المملكة. بينما انطلقت بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، مساء الأحد، لا يسعنا سوى التفكير بأسماء الحيوانات البرية التي تطلق على ألقاب منتخبات إفريقيا، حيث أن لكل حيوان منها دلالة، إما للقوة أو الشراسة أو لأسباب أخرى، نتعرف عليها خلال هذا التقرير.ويعتبر لقب "الأسود" أو "النسور" الأكثر شيوعا بين منتخبات إفريقيا، التي اعتمدت غالبيتها على الحيوانات، وبعض منها غريب للغاية.هذا اللقب يطلق بشكل كبير على 3 منتخبات أفريقية، وهي الكاميرون والسنغال والمغرب.في الكاميرون، اللقب هو "الأسود غير المروضة"، للدلالة على قوة الفريق وصعوبة إيقافه.أما في السنغال فاللقب هو "أسود التيرانغا"، والتيرانغا هي كلمة في إحدى اللغات المحلية بالسنغال، وترمز لأسلوب الحياة السنغالي أو الثقافة السنغالية.وفي المغرب، سمي المنتخب القوي تاريخيا، بأسود الأطلس، نسبة إلى جبال الأطلس التي تخترق المملكة.

النسور



النسور من الألقاب الشائعة للمنتخبات حول العالم، وخاصة في إفريقيا، وأبرزها لمنتخبي تونس ونيجيريا.



في تونس، يلقب المنتخب بنسور قرطاج، وفي نيجيريا، يلقب المنتخب بالنسور الخضر، نسبة للعلم النيجيري وزي الفريق.

الفيلة



للفيلة دلالات كبيرة في إفريقيا، فهي تعني الصلابة والقوة، لهذا استخدم منتخبا كوت ديفوار وغينيا هذا اللقب.