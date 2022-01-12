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رياضة
برشلونة يقع في ورطة بسبب ديمبلي
Lebanon 24
12-01-2022
|
16:00
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أكدت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن هناك خلافًا جديدًا، في إطار ملف تجديد عقد عثمان ديمبلي مع نادي برشلونة.
ووينتهي عقد ديمبلي البالغ 24 عامًا مع برشلونة، بنهاية الموسم الجاري، وهناك صعوبة حاليًّا في الوصول لصيغة اتفاق بين الطرفين على توقيع عقد جديد.
وأكدت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن برشلونة يريد التخلص من اللاعب في كانون الثاني بمقابل مادي مخفض في حالة عدم رغبته بالتجديد.
وهذا الأمر يرفضه موسى سيسوكو وكيل ديمبيلي، حيث يفضل رحيله في الصيف، مع منح الأولوية للدوري الإنجليزي كوجهة مفضلة له.
وأوضحت الإذاعة أن إدارة برشلونة تشعر بالغضب من تصريحات سيسوكو الأخيرة لصحيفة "ليكيب" الفرنسية وهجومه على إدارة تشافي لموقف ديمبيلي.
وشدد وكيل ديمبيلي على إدارة برشلونة، أن اللاعب لن يغادر في يناير، وسيرحل في الصيف لو لم يقم النادي بتلبية مطالبه المادية.
وتعتبر الأولوية في الوقت الحالي للدوري الإنجليزي، وسط اهتمام من مانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام ونيوكاسل وتشيلسي.
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