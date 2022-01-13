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رياضة
ما هو ثمن إقالة كيروش من تدريب منتخب مصر؟
Lebanon 24
13-01-2022
|
05:00
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تحدث عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عن تفاصيل عقد البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب الفراعنة مع الاتحاد السابق الذي يمنحه قيمة مالية كبيرة، حال تمت إقالته.
وقال عامر حسين في تصريحات إذاعية، إن البرتغالي كارلوس كيروش وجهازه المعاون سوف يحصل على راتب لمدة عام ونصف، حال تمت إقالتهم بحسب الاتفاق بين المدرب مع اتحاد الكرة المصري السابق، ما يعني دفع 2 مليون و340 ألف يورو.
ويحصل البرتغالي كارلوس كيروش وجهازه المعاون في منتخب مصر على راتب شهري يقدربـ 130 ألف يورو بحسب تصريح عامر حسين.
وتابع عامر حسين إلى أنه الرقم السابق ضخم للغاية ولا يوجد أمام اتحاد الكرة المصري سوى الدعم ومساندة المنتخب ولا يمكن إقالة البرتغالي.
وأشار عامر حسين إلى أنه لم يعجبه أداء منتخب مصر أمس ضد نيجيريا بهدف، لأنه كل لاعب في صفوف الفراعنة لا يلعب في مركزه الطبيعي ولا يوجد تواصل بين اتحاد الكرة مع جهاز المنتخب بسبب إصابة جمال علام، رئيس الاتحاد والبعثة في الكاميرون بفيروس كورونا.
وأكد عامر حسين أنه البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة المصري سوف يحصل على راتب عام حال إقالته ولكن عقده ينتهي في مايو المقبل ولذلك يتم مراجعة جميع العقود التي أبرمها الاتحاد السابق.
سبورت 360
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