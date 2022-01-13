ما هو ثمن إقالة كيروش من تدريب منتخب مصر؟

تحدث عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عن تفاصيل عقد البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب الفراعنة مع الاتحاد السابق الذي يمنحه قيمة مالية كبيرة، حال تمت إقالته.وقال عامر حسين في تصريحات إذاعية، إن البرتغالي كارلوس كيروش وجهازه المعاون سوف يحصل على راتب لمدة عام ونصف، حال تمت إقالتهم بحسب الاتفاق بين المدرب مع اتحاد الكرة المصري السابق، ما يعني دفع 2 مليون و340 ألف يورو.ويحصل البرتغالي كارلوس كيروش وجهازه المعاون في منتخب مصر على راتب شهري يقدربـ 130 ألف يورو بحسب تصريح عامر حسين.وتابع عامر حسين إلى أنه الرقم السابق ضخم للغاية ولا يوجد أمام اتحاد الكرة المصري سوى الدعم ومساندة المنتخب ولا يمكن إقالة البرتغالي.