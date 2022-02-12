السعودية.. نجمات المصارعة الحرة يفخرن بالظهور في شوارع الرياض





وتقام منافسات البطولة في "جدة دوم" يوم 19 شباط الحالي، وتنظمه مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.



وقالت المصارعة المحترفة بيكي لينش في تغريدة على تويتر: "ظهرت النساء لأول مرة على لوحة إعلانات دبليو دبليو إي في الرياض ... يا له من شرف!". احتفت مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية "دبليو دبليو إي" (WWE) بظهور نجماتها على اللوحات الإعلانية الضخمة بشوارع المملكة العربية السعودية التي تستضيف بطولة "غرفة الاستبعاد" (Elimination Chamber).وتقام منافسات البطولة في "جدة دوم" يوم 19 شباط الحالي، وتنظمه مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.وقالت المصارعة المحترفة بيكي لينش في تغريدة على تويتر: "ظهرت النساء لأول مرة على لوحة إعلانات دبليو دبليو إي في الرياض ... يا له من شرف!".

First time women have been featured on a @WWE billboard in Riyadh…What an honor!



Welcome to the Big time!! #WWEChamber pic.twitter.com/bwVnjK9txc — The Man (@BeckyLynchWWE) February 11, 2022

من جهتها، كتبت المصارعة المحترفة، إيمي دوماس، على تويتر وهي تنشر صور من الإعلانات الضخمة الموجودة في شوارع السعودية، إن مباراتها مع النجمة لينش، ستكون شيئا مميزا، لا سيما للفتيات.



ويأتي استقطاب الفعاليات الترفيهية والرياضية في السعودية ضمن رؤية ولي العهد الشاب، الأمير محمد بن سلمان، لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط وجذب السياحة الخارجية ومحاولة تغيير نمط الصورة الدينية عن المملكة الخليجية الثرية.

I am honored my match at #WWEChamber with @BeckyLynchWWE will be something special across generations … but especially for young women everywhere. pic.twitter.com/im8FMOZ5fT — Amy Dumas (@AmyDumas) February 11, 2022

وفي 2019 نظمت في السعودية أول مباراة مصارعة نسائية استعراضية شاركت فيها النجمتان ناتاليا ولايسي إيفانز اللتان ارتدتا ملابس فضفاضة.