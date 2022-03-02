رياضة

رياضي معمر (102 عام) يسجل رقماً قياسيًّا في سباق 100 متر

Lebanon 24
02-03-2022 | 16:00
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خطف الرياضي التايلاندي ساوانج جانبرام البالغ من العمر (102 عام)، الأضواء بتسجيله رقما قياسيا في سباق 100م للفئة العمرية (100-105) أعوام، بطولة تايلاند السنوية للرياضيين المحترفين.

وقطع ساوانج جانبرام مسافة السباق بزمن قدره (27.08 ثانية) خلال الدورة الـ26 لبطولة ألعاب القوى التي أقيمت مطلع الأسبوع الجاري في مقاطعة ساموت سونجخرام بجنوب غرب البلاد.
 
 
وشارك الرياضي التايلاندي في أربع مسابقات لألعاب القوى مثل العدو ورمي الرمح ورمي المطرقة، وفاز بجميع الميداليات الذهبية في فئته العمرية في بطولة تايلاند السنوية للرياضيين المحترفين.
 
وعندما سئل عن السر وراء عمره الطويل، قال ساوانج "ممارسة الرياضة جعلتني قويا وجيدا. بالإضافة إلى ذلك، تساعد التمارين على تحسين شهيتك حتى تأكل جيدا أيضا".

ويعتاد ساوانج المشي يوميا مع ابنته سيريبان البالغة من العمر 70 عاما مع القيام بأعمال منزلية بسيطة مثل كنس الأوراق المتساقطة في الحديقة.

ولكنه كان يزيد من الجرعة قبل المنافسات، إذ كان يتدرب مرتين في اليوم لمدة أسبوع في ملعب محلي مع ابنته.
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