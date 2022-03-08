رياضة

ريال مدريد يكشف عن قائمة لاعبيه لمواجهة سان جيرمان في دوري الأبطال

Lebanon 24
08-03-2022 | 23:00
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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني قائمة فريقه لمواجهة ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشهدت اختيارات أنشيلوتي تواجد لاعب الوسط الألماني توني كروس، بينما يغيب كل من كاسيميرو وفيرلاند ميندي، للإيقاف.

وضمت قائمة ريال مدريد 24 لاعبا، هم:

في حراسة المرمى: كورتوا، لونين وفوندياس.

في خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو ومارسيلو.

في خط الوسط: كروس، مودريتش، فالفيردي، لوكاس فاسكيز، سيبايوس، إيسكو وكامافينجا.

في خط الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، يوفيتش ،غاريث بيل، فينيسيوس جونيور، رودريغو وماريانو.
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