بعد أنباء شجاره مع دوناروما.. نيمار يوضح

Neymar dévoile son échange avec Donnarumma :



Donna : « Désolé pour hier. Cette info est inacceptable. »



Neymar : « Amigo! Tranquille! Ça peut arriver dans le foot… On est une équipe et on est avec toi. T’es encore très jeune et tu vas beaucoup gagner ! Relève-toi et continue » pic.twitter.com/KHQ0jA9r37