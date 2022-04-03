رياضة

بعد مباراة الجزائر والكاميرون... ما حقيقة مقتل الحكم بكاري جاساما؟

Lebanon 24
03-04-2022 | 14:00
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كشف مدير الاتصالات بالاتحاد الجامبي لكرة القدم بوبكار كامارا، حقيقة مقتل الحكم الجامبي بكاري جاساما، حكم مباراة الجزائر والكاميرون في إياب الدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، التي انتهت بتأهل الكاميرون إلى كأس العالم.

وانتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، عن تعرض بكاري جاساما للقتل اليوم.

الاتحاد الجامبي يكشف حقيقة مقتل بكاري جاساما
وقال «كامارا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «لم يصل إلينا أي خبر يخص هذا الأمر نهائيا، وما يجري تداوله مجرد أخبار يبحث من يرددها عن التفاعل والشو فقط لا غير». 


مصدر مسؤول بالاتحاد الجامبي: بكاري في جامبيا
وفي نفس الإطار أكد مصدر مسؤول بالاتحاد الجامبي في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن كل الأحاديث عن مقتل بكاري جاساما لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أنها مجرد شائعات.

وقال المصدر: «رأيت هذه الأخبار على تويتر، هذه أخبار غير صحيحة على الإطلاق».

واختتم المصدر تصريحاته قائلًا: «بكاري جاساما متواجد الآن في جامبيا، لا أساس لتعرضه للقتل».

وكان المنتخب الجزائري اتهم الحكم الجامبي بالتسبب في ضياع فرصة التأهل لكأس العالم، بعد عدم احتساب هدفين للخضر، مما أدى لخسارة منتخب الجزائر في الثواني الأخيرة من المباراة.
المصدر: الوطن
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