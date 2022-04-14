رياضة

نيمار يتعرض لعقوبة تأديبية جديدة.. ما السبب؟

Lebanon 24
14-04-2022 | 05:00
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حصل نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على عقوبة تأديبية جديدة.

وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن نيمار نال عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وأشارت إلى أن اللاعب البرازيلي سيغيب عن مواجهة آنجيه، المقرر لها 20 نيسان الجاري، في الجولة 33 من الدوري الفرنسي.

ونال نيمار جونيور 3 بطاقات صفراء في أقل من 10 مباريات، ليحصل على هذه العقوبة.

ولن تحرم عقوبة الإيقاف، نيمار من التواجد مع البي إس جي في مباراة الكلاسيكو ضد أولمبيك مارسيليا، الأحد المقبل في الجولة 32 من الليج وان.
 
(كووورة)
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