رياضة

رسمياً... هذا هو مدرب مانشستر يونايتد حتى 2025

Lebanon 24
22-04-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-944717-637862050148297983.jpg
Doc-P-944717-637862050148297983.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن مدرب أياكس الهولندي، إريك تن هاغ، سيتسلّم مهماته على رأس «الشياطين الحمر»، بدءاً من الموسم المقبل وحتى يونيو 2025.

وقال النادي الإنجليزي في بيان: «يسرّ مانشستر يونايتد الإعلان عن تعيين إريك تن هاغ في منصب مدرب الفريق الأول للرجال.. اعتباراً من نهاية الموسم الحالي وحتى يونيو 2025، مع خيار التمديد لعام إضافي».

وأوضح مدير كرة القدم في النادي الإنجليزي جون مورتو أنه «خلال السنوات الأربع الماضية في أياكس، أثبت إريك نفسه واحداً من أكثر المدربين حماسة ونجاحاً في أوروبا، واشتهر بجاذبية فريقه وكرة القدم الهجومية، والتزامه تجاه الشباب».

وأضاف مورتو أنه «في محادثاتنا مع إريك التي سبقت هذا التعيين، أُعجبنا بشدة برؤيته الطويلة المدى لإعادة مانشستر يونايتد إلى المستوى الذي نريد أن ننافس فيه، وإصراره على تحقيق ذلك.

وتابع «نتمنى لإريك كل التوفيق، لأنه يركز على تحقيق نهاية ناجحة للموسم في أياكس، ونتطلع إلى الترحيب به في مانشستر يونايتد هذا الصيف».

من جهته، قال تن هاغ، البالغ 52 عاماً، إنه لشرف كبير أن يتم تعييني مدرباً لمانشستر يونايتد، وأنا متحمس للغاية للتحدي المقبل. أعرف تاريخ هذا النادي الرائع وشغف الجماهير، وأنا مصمم تماماً على تطوير فريق قادر على تحقيق النجاح الذي يستحقه».

وأضاف أنه «سيكون من الصعب مغادرة أياكس بعد هذه السنوات الرائعة، ويمكنني أن أؤكد لجماهيرنا التزامي الكامل والتركيز على إنهاء هذا الموسم بنجاح قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد». وعلى الرغم من مرور مدربين من طينة الهولندي لويس فان غال والبرتغالي جوزيه مورينيو، عجز يونايتد عن استعادة المكانة التي كان عليها أيام الاسكتلندي أليكس فيرغوسون، واكتفى بمشاهدة جاره اللدود مانشستر سيتي يتوج بطلاً للدوري الممتاز أربع مرات منذ تنحي الـ«سير» عام 2013.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:32 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:29 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2022-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2022-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2022-04-22
11:00 | 2022-04-22
05:00 | 2022-04-22
02:00 | 2022-04-22
23:00 | 2022-04-21
16:00 | 2022-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website