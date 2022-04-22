رسمياً... هذا هو مدرب مانشستر يونايتد حتى 2025

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن مدرب أياكس الهولندي، إريك تن هاغ، سيتسلّم مهماته على رأس «الشياطين الحمر»، بدءاً من الموسم المقبل وحتى يونيو 2025.وقال النادي الإنجليزي في بيان: «يسرّ مانشستر يونايتد الإعلان عن تعيين إريك تن هاغ في منصب مدرب الفريق الأول للرجال.. اعتباراً من نهاية الموسم الحالي وحتى يونيو 2025، مع خيار التمديد لعام إضافي».وأوضح مدير كرة القدم في النادي الإنجليزي جون مورتو أنه «خلال السنوات الأربع الماضية في أياكس، أثبت إريك نفسه واحداً من أكثر المدربين حماسة ونجاحاً في أوروبا، واشتهر بجاذبية فريقه وكرة القدم الهجومية، والتزامه تجاه الشباب».وأضاف مورتو أنه «في محادثاتنا مع إريك التي سبقت هذا التعيين، أُعجبنا بشدة برؤيته الطويلة المدى لإعادة مانشستر يونايتد إلى المستوى الذي نريد أن ننافس فيه، وإصراره على تحقيق ذلك.وتابع «نتمنى لإريك كل التوفيق، لأنه يركز على تحقيق نهاية ناجحة للموسم في أياكس، ونتطلع إلى الترحيب به في مانشستر يونايتد هذا الصيف».من جهته، قال تن هاغ، البالغ 52 عاماً، إنه لشرف كبير أن يتم تعييني مدرباً لمانشستر يونايتد، وأنا متحمس للغاية للتحدي المقبل. أعرف تاريخ هذا النادي الرائع وشغف الجماهير، وأنا مصمم تماماً على تطوير فريق قادر على تحقيق النجاح الذي يستحقه».وأضاف أنه «سيكون من الصعب مغادرة أياكس بعد هذه السنوات الرائعة، ويمكنني أن أؤكد لجماهيرنا التزامي الكامل والتركيز على إنهاء هذا الموسم بنجاح قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد». وعلى الرغم من مرور مدربين من طينة الهولندي لويس فان غال والبرتغالي جوزيه مورينيو، عجز يونايتد عن استعادة المكانة التي كان عليها أيام الاسكتلندي أليكس فيرغوسون، واكتفى بمشاهدة جاره اللدود مانشستر سيتي يتوج بطلاً للدوري الممتاز أربع مرات منذ تنحي الـ«سير» عام 2013.