تعليق مباريات المرحلة الاخيرة من بطولة كرة القدم

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أعلنت لجنة الطوارىء في الإتحاد اللبناني لكرة القدم في بيان اليوم، "قررت تأجيل مباريات الأسبوع العاشر الأخير، من دورة التصفية النهائية للأندية الأوائل والأندية الأواخر لبطولة الدوري العام للدرجة الاولى للموسم 2021/2022، التي كان مقررا إقامتها في الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الخميس، الى موعد جديد يحدد لاحقا، وذلك لإصرار وزير الداخلية على عدم إقامة المباريات، وإيعازه للقوى الأمنية بمنع اللاعبين والأجهزة الفنية من دخول الملاعب".ولفتت الى أن "المباريات كانت مقررة اليوم، وأبرزها في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية بين الحكمة والصفاء، على "حزام النجاة" للبقاء في مصاف نوادي الدرجة الاولى".