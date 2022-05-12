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رياضة

من هو الرياضي الأعلى دخلًا؟

Lebanon 24
12-05-2022 | 16:00
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تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، قائمة الرياضين الأعلى دخلا على مستوى العالم، وذلك وفقا لمجلة "فوربس" الشهيرة.

وقدرت مجلة "فوربس" عائدات ميسي (34 عاما) بـ130 مليون دولار في آخر 12 شهرا، ليصبح الرياضي الأعلى دخلا في العالم للمرة الثانية، بعد أن حقق الأمر ذاته في 2019.
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وقالت "فوربس" إن الإيرادات من عقود الرياضيين من اللعب شملت جميع أموال الجوائز والرواتب والمكافآت المكتسبة خلال فترة 12 شهرا، بينما الأرباح خارج الملاعب هي تقدير لصفقات الرعاية ورسوم الظهور وإيرادات الترخيص.

وجاء الأميركي ليبرون جيمس، نجم نادي لوس أنجلوس ليكرز المنافس بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في المركز الثاني، بدخل سنوي إجمالي بلغ 121 مليون و200 آلف دولار.

بينما اكتفى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (37 عاما) هداف مانشستر يونايتد الإنجليزي، في المركز الثالث، بدخل سنوي إجمالي قدره 115 مليون دولار.
 
واحتل البرازيلي نيمار دا سلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان، في المركز الرابع، بنحو 95 مليون دولار سنويا، وتلاه ستيفن كرى، لاعب جولدن ستيت وريورز بدوري السلة الأمريكي بدخل سنوي مقداره 92.8 مليون دولار.

وجاء كيفن دورانت، لاعب بروكلين نتس بـ 92 مليون دولار في المرتبة السادسة، أمام نجم التنس السويسري المخضرم روجر فيدرر (40 عاما)، الذي وصل دخله إلى 90.7 مليون دولار، على الرغم من مشاركته في خمس بطولات فقط في 2021 قبل انتهاء موسمه بسبب جراحة في الركبة.

واحتل الملاكم المكسيكي الشهير كانيلو ألفاريز المركز الثامن برصيد 90 مليون دولار، وخلفه توم برادي لاعب كرة القدم الأمريكية بـ 83.9 مليون دولار، ومن ثم اليوناني يانيس أنتيتوكومبو، لاعب ميلووكي باكس، في المركز العاشر برصيد 80.9 مليون دولار.
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