Advertisement

رياضة

إلقاء القبض على سارق منزل بنزيمة... هويته مفاجئة!

Lebanon 24
13-05-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-951667-637880181437758730.jpg
Doc-P-951667-637880181437758730.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فجّرت صحيفة MARCA الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل، حين كشفت عن هوية اللص الذي قام بسرقة منزل الدولي الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، في عام 2019.

وتعرض منزل بنزيمة للسرقة في المرة الأولى يوم 27 شباط 2019، أثناء انشغاله بموقعة الكلاسيكو ضد برشلونة في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا، التي انتهت بفوز "البلوغرانا" بثلاثية نظيفة.
Advertisement

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن الشرطة الألبانية نجحت في إلقاء القبض على مسؤول كبير في الحكومة الألبانية يُدعى ألفريد بروداني، متورط بشكل مباشر في عملية السرقة.

وعمل بروداني مديراً لشركة المياه العامة لمنطقة كوربين لمدة تسع سنوات، وألقي القبض عليه في مدينة لاش الشمالية، مقر الشركة.
 
وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن بروداني قد يكون متورطاً في سرقة 40 منزلاً آخر في إسبانيا منذ عام 2013.

ونقلت "ماركا" عن مواطنتها El Periódico التي تصدر باللغتين الإسبانية والكتالونية، الأدلة ضد بروداني، الذي ينفي تورطه في هذه السرقات.

وتعرض منزل بنزيمة، الواقع في مجمع سكني فاخر في منطقة سان سيباستيان، في العاصمة الإسبانية مدريد، لسرقة أخرى في بداية العام الجاري.

وحسب "ماركا" أيضاً فإن منزل بنزيمة تعرَّض لعملية سطو، يوم 22 يناير/كانون الثاني 2022، أثناء مشاركته مع فريقه ضد إليتشي في مسابقة الدوري الإسباني.

واقتحم اللصوص المنزل من خلال الحديقة، في وقتٍ كان فيه المنزل خالياً من أصحابه، لتُجري الشرطة عمليات بحثٍ حثيثة عن السارقين.
المصدر: عربي بوست
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2022-05-13
08:00 | 2022-05-13
05:00 | 2022-05-13
23:00 | 2022-05-12
16:00 | 2022-05-12
14:00 | 2022-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website