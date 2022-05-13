إلقاء القبض على سارق منزل بنزيمة... هويته مفاجئة!

فجّرت صحيفة MARCA الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل، حين كشفت عن هوية اللص الذي قام بسرقة منزل الدولي الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، في عام 2019.وتعرض منزل بنزيمة للسرقة في المرة الأولى يوم 27 شباط 2019، أثناء انشغاله بموقعة الكلاسيكو ضد برشلونة في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا، التي انتهت بفوز "البلوغرانا" بثلاثية نظيفة.وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن الشرطة الألبانية نجحت في إلقاء القبض على مسؤول كبير في الحكومة الألبانية يُدعى ألفريد بروداني، متورط بشكل مباشر في عملية السرقة.وعمل بروداني مديراً لشركة المياه العامة لمنطقة كوربين لمدة تسع سنوات، وألقي القبض عليه في مدينة لاش الشمالية، مقر الشركة.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن بروداني قد يكون متورطاً في سرقة 40 منزلاً آخر في إسبانيا منذ عام 2013.ونقلت "ماركا" عن مواطنتها El Periódico التي تصدر باللغتين الإسبانية والكتالونية، الأدلة ضد بروداني، الذي ينفي تورطه في هذه السرقات.وتعرض منزل بنزيمة، الواقع في مجمع سكني فاخر في منطقة سان سيباستيان، في العاصمة الإسبانية مدريد، لسرقة أخرى في بداية العام الجاري.وحسب "ماركا" أيضاً فإن منزل بنزيمة تعرَّض لعملية سطو، يوم 22 يناير/كانون الثاني 2022، أثناء مشاركته مع فريقه ضد إليتشي في مسابقة الدوري الإسباني.واقتحم اللصوص المنزل من خلال الحديقة، في وقتٍ كان فيه المنزل خالياً من أصحابه، لتُجري الشرطة عمليات بحثٍ حثيثة عن السارقين.