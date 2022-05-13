الروسية كاساتكينا تهزم بادوسا وتصعد لربع نهائي دورة روما

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تأهلت لاعبة التنس الروسية، داريا كاساتكينا، إلى ربع نهائي بطولة روما ذات الألف نقطة والبالغ مجموع جوائزها 2.5 مليون يورو، بفوزها على النجمة الإسبانية باولا بادوسا.وتمكنت كاساتكينا، المصنفة 23 عالميا، من هزيمة بادوسا المصنفة ثالثة والمرشحة الثانية للقب في روما، بنتيجة 6-4، و6-4 في ساعة و46 دقيقة.وتواجه كاساتكينا في ربع النهائي، السويسرية جيل تايخمان، المصنفة 29 عالميا، التي أطاحت بالكازاخية إلينا ريباكينا، بنتيجة 6-7، و6-3، و7-5.وكانت كاساتكينا، البالغة من العمر 25 عاما، وصلت إلى الدور نصف النهائي في بطولتي ملبورن وسيدني في يناير الماضي، وبعد ذلك لم تستطع تجاوز عقبة الدور الثالث في جميع البطولات التي شاركت فيها، قبل أن تفك هذه العقدة في دورة روما الحالية.