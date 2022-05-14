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رياضة

ليفاندوفسكي "يفجرها" ويرفض الاستكمال مع بايرن ميونيخ

Lebanon 24
14-05-2022 | 08:00
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أكدت وسائل إعلام محلية، الجمعة، أن مهاجم بايرن ميونيخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي رفض تمديد عقده المقرر نهايته في حزيران 2023، مما يمهد الطريق لرحيله عن بافاريا هذا الصيف.


وأبرزت صحيفة "سبورت بيلد" اليومية أن "آلة التهديف روبرت ليفاندوفسكي سيغادر النادي في موعد أقصاه صيف 2023"، مضيفة "في الأسابيع الأخيرة، أعلن أفضل لاعب في العالم في جوائز فيفا 2021 لمسؤوليه في بايرن ميونيخ أنه لن يمدد عقده، الممتد لعام واحد".
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وبدوره، أكد موقع "سبورت1" نقلا عن مصادره الخاصة، هذه المعلومات.
 
في المقابل، شددت إدارة بايرن ميونيخ في أكثر من مناسبة على أنها ترفض التخلي عن الهداف البولندي البالغ 33 عاما والذي سجل 343 هدفا منذ وصوله إلى ملعب "أليانز أرينا" في عام 2014 قادما من بوروسيا دورتموند، في حين أشارت وسائل الإعلام إلى أن عدم بيعه هذا الصيف يعني السماح لليفاندفسكي بالرحيل مقابل صفقة حرة في الصيف المقبل.

وحسب وسائل الإعلام الأوروبية، أجرى ليفاندوفسكي مؤخرا اتصالات مع برشلونة الإسباني، في حين اعتبر مدرب الاخير تشافي هرنانديز أن هذه الصفقة ستكون "معقدة" بسبب الوضع المالي للنادي الكاتالوني.
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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