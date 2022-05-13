قبل وصول المدرب الجديد.. رونالدو يقدم نصيحة لمانشستر يونايتد

Advertisement

يطمح مانشستر يونايتد إلى طي صفحة الموسم الحالي السيئة بسرعة مع قدوم المدرب الجديد، إريك تن هاج، إلا أن نجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، يرى أن تحقيق ذلك قد يحتاج إلى مزيد من الوقت.ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رونالدو نصح إدارة "الشياطين الحمر" أن المدرب الجديد سيحتاج إلى الوقت لعكس النتائج السيئة في أولد ترافورد.وأقال يونايتد أولي جونار سولشاير في وقت سابق من الموسم وعين رالف راجنيك مدربا قبل أن يتم التعاقد مع الهولندي هاج.ولن يشارك النادي في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وقد يضطر إلى الاكتفاء بالدوري الأوروبي الموسم المقبل.وقال رونالدو في تصريح لموقع النادي "أعرف أن هاج قام بعمل رائع في أجاكس الهولندي، وأنه مدرب متمرس، لكن علينا أن نمنحه الوقت".وأضاف النجم البرتغالي "يجب أن تتغير الأمور بالطريقة التي يريدها. إذا أبلينا بلاء حسنا، فإن مانشستر يونايتد سينجح، لذلك أتمنى له كل التوفيق".وتابع "نحن جميعا سعداء ومتحمسون بوصوله، ليس فقط كلاعبين، ولكن كمشجعين أيضا. علينا أن نؤمن بأنه في العام المقبل يمكننا الفوز بالألقاب".وكان هاج أعرب اعتقاده بأن رونالدو لا يناسب أسلوب لعبه، إلا أن رونالدو قدم موسما ممتازا، إذوصل إلى 30 هدفا للنادي في هذا الموسم، وفق الصحيفة.وسجل رونالدو 24 هدفا مع ناديه هذا الموسم، منها 18 هدفا في الدوري الإنكليزي الممتاز، وستة أهداف أخرى مع البرتغال.وتقول الصحيفة إنه رغم أدائه الجيد، تحيط الشكوك بمستقبل رونالدو مع مانشستر.ويعيش "الشياطين الحمر" أسوء مسوم له، إذ بات مهدداً بمواصلة الغياب عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2016-2017 بعد سقوطه 3-صفر، في الدربي المؤجل، الخميس، من المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنكليزي في كرة القدم.