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رياضة

مانشستر سيتي يزيح الستار عن تمثال أغويرو في ذكرى هدفه التاريخي (فيديو)

Lebanon 24
14-05-2022 | 14:00
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أزاح مانشستر سيتي، أمس الجمعة، الستار عن تمثال لسيرجيو أغويرو، في الذكرى العاشرة للهدف التاريخي الذي سجله المهاجم المعتزل، والذي ساهم في تتويج "السيتي" بلقبه الأول في الدوري.

وعاد المهاجم الأرجنتيني إلى ملعب "الاتحاد"، أمس الجمعة، حيث كرم "السيتي" هدافه التاريخي بتمثال يصور اللحظة التي مزق فيها أغويرو قميصه احتفالا بعد تسجيله هدفا "قاتلا" في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، في المباراة ضد كوينز بارك رينجرز في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي  في موسم 2011-2012.
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وقال أغويرو خلال إزاحة الستار عن تمثاله: "بصدق، إنه لشيء جميل للغاية بالنسبة لي أن أرى نفسي قبل 10 سنوات، أمر مؤثر للغاية.. في تلك السنوات العشر، استطعت الفوز بالعديد من الألقاب، وتمكنت من مساعدة النادي ليصبح أحد أهم الأندية في العالم.. إنه شيء مميز للغاية".
 
 
ونحت تمثال أغويرو على يد الفنان الاسكتلندي، آندي سكوت.
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