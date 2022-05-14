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رياضة
الصين تعتذر عن استضافة كأس آسيا لعام 2023
Lebanon 24
14-05-2022
|
11:00
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اعتذرت الصين عن عدم استضافتها لبطولة "كأس آسيا 2023" لكرة القدم، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري، اليوم السبت.
وقال الاتحاد القاري في بيان "بعد مشاورات مكثفة مع الاتحاد الصيني لكرة القدم، قام الأخير بإعلام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعدم قدرته على استضافة نهائيات كأس آسيا 2023".
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وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أنه أخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي تسببت بها جائحة "كوفيد-19"، والتي أدت إلى تنازل الصين عن حقوق الاستضافة.
وأعرب الاتحاد الآسيوي عن تقديره للصين والاتحاد الصيني لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2023 في الصين، الذين قاموا باتخاذ هذا القرار الصعب ولكن الضروري من أجل المصالح المشتركة لكأس آسيا 2023، حيث سيكون لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الوقت الكافي من أجل تقييم الموقف بخصوص استضافة كأس آسيا 2023.
وأشار الاتحاد الآسيوي، إلى أنه سيعلن في الوقت المناسب عن الخطوات المقبلة المتعلقة باستضافة نهائيات كأس آسيا 2023.
وكانت الصين اختيرت لاستضافة نهائيات كأس آسيا لعام 2023، في 5 حزيران 2019، وكان من المقرر أن تقام البطولة في 10 مدن صينية خلال الفترة من 16 حزيران إلى 16 تموز 2023.
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