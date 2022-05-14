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رياضة

صلاح: أنا أفضل لاعب في مركزي

Lebanon 24
14-05-2022 | 16:00
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أطلق نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح، العنان لتصريحاته في دفاعه عن مكانته الكروية، حيث قال إنه أفضل لاعب في العالم في مركزه، مستدلا على ذلك بتفوقه الرقمي على بقية منافسيه.

وتحدث صلاح في حوار أجراه مع شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، عقب فوزه بجائزة لاعب العام في إنجلترا من قبل رابطة النقاد، حول وضعيته بين صفوة كبار اللاعبين، حيث قال النجم المصري:
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"لو تمت مقارنتي مع أي لاعب في مركزي في العالم، وليس في فريقي فقط، ستجد أنني الأفضل".

وواصل صلاح: "أنا دائما أركز على عملي وأبذل قصارى جهدي، وأرقامي خير دليل على كلامي".

وأضاف: "أحب أن أخلق تحديا جديدا دائما لي، وأن أعمل بطريقة مختلفة وصناعة الفارق، وهذا هو واجبي".

وقبل مواجهة فريقه ليفربول مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في الـ28 من الشهر الجاري، وهي إعادة لمباراة نهائي عام 2018 حيث فاز الريال 3-1، خالف صلاح نصيحة مواطنه محمد أبو تريكة، قائده السابق في منتخب "الفراعنة"، وكرر وصف مواجهة ريال مدريد بـ"الثأرية".

وقال صلاح في هذا الصدد: "أتذكر النهائي السابق أمام ريال مدريد كما لو كانت المباراة بالأمس.. كان ذلك يوما حزينا علينا جميعا، لكن أعتقد أن هذا وقت الثأر (من ريال مدريد)".

وكان صلاح صرح أيضا الخميس الماضي، أثناء تسلمه جائزة لاعب العام في إنجلترا: "أنا وبقية اللاعبين نشعر بالحماس لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا مجددا أمام ريال مدريد، نعم إنه وقت الثأر، فازوا علينا في آخر مواجهة، وكان ذلك يوما حزينا علينا جميعا".
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