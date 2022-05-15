كلوب يكشف سرا: لهذا رفضت تدريب فريق عملاق

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كشف يورغن كلوب المدير الفني لليفربول عن رفضه أكثر من مرة تولي تدريب بايرن ميونيخ الألماني، من أجل البقاء على رأس الجهاز الفني للنادي الإنكليزي، وحث لاعبيه على "الاستمتاع بالرحلة" بينما ينافسون على 4 ألقاب خلال الموسم الجاري.ويلتقي ليفربول في نهائي كأس إنكلترا مع تشلسي في وقت لاحق من السبت، بعد أن سبق له التتويج بلقب كأس رابطة المحترفين المحلية بإنكلترا في شباط، ويحتل المركز الثاني بين فرق الدوري الممتاز بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، قبل آخر جولتين من الموسم، ووصل أيضا لنهائي دوري أبطال أوروبا في مواجهة ريال مدريد الإسباني.وردا على سؤال عن التحديات التي تواجه فريقه، قال كلوب للصحفيين في مركز تدريب ليفربول مساء الجمعة: "إلى أي فريق يجب أن أتوجه للحصول على وضع مختلف؟ كانت أمامي أكثر من فرصة للانضمام إلى بايرن ميونيخ وكان من الممكن لي الفوز بمزيد من الألقاب خلال مسيرتي. لكني لم أفعل".