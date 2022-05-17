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رياضة

دي ماريا يقترب من الرحيل عن سان جيرمان ليخوض تجربة إيطالية

Lebanon 24
17-05-2022 | 23:00
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ذكرت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن الأرجنتيني آنخيل دي ماريا بصدد الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي والانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكدت العديد من التقارير الصحفية في الساعات الماضية أن إدارة يوفنتوس توصلت لاتفاق مبدئي مع دي ماريا الذي ينتهي عقده مع الفريق الباريسي نهاية الموسم الجاري، يقضي بانضمام النجم الأرجنتيني إلى فريق "السيدة العجوز" لموسمين براتب سنوي 7.5 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو مكافأة توقيع.
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ولعب آنخيل دي ماريا في صفوف باريس سان جيرمان 7 مواسم، سجل خلالها 91 هدفا في 294 مباراة بمختلف المسابقات.
يذكر أن دي ماريا البالغ 34 عاما لعب أيضا في أوروبا مع ريال مدريد الإسباني 190 مباراة، وبنفيكا البرتغالي 119 مباراة، ومانشستر يونايتد الإنجليزي 32 مباراة.
 
المصدر: روسيا اليوم
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