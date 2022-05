هل الحذاء الذهبي مصنوع من الذهب فعلاً؟

تُوّج النجم المصري محمد صلاح والكوري الجنوبي هيونغ مين سون مناصفة بجائزة الحذاء الذهبي التي يتم منحها لأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي المرة الثالثة التي يفوز فيها نجم ليفربول، بينما هي المرة الأولى لمهاجم توتنهام.

بعيداً عن أرقام وإحصائيات اللاعبين الذين فازوا بهذه الجائزة المرموقة، لا شك في أن بعض محبي كرة القدم قد سألوا أنفسهم مسبقاً هذا السؤال المحيّر، وهو: هل الحذاء الذهبي الذي يفوز به اللاعبون مصنوع من الذهب حقاً؟لمعرفة الجواب، يؤكد موقع All Out Football الرياضي البريطاني، أنه لا يوجد اتحاد كرة قدم في العالم يرغب في منح الفائزين بالجوائز حذاءً ذهبياً مصنوعاً بشكل كامل من الذهب الخالص، لاسيما أن وزن هذا الحذاء قد يصل إلى نحو كيلوغرام، وهو ما سيجعله مكلفاً للغاية.في حين تؤكد صحيفة New Straits Times أنّ نُسخ الحذاء الذهبي تختلف من بلد إلى آخر، لكنَّ مُعظم الدول تصنع الحذاء الذهبي من النحاس المطلي بالذهب.