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رياضة

هل الحذاء الذهبي مصنوع من الذهب فعلاً؟

Lebanon 24
24-05-2022 | 05:00
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تُوّج النجم المصري محمد صلاح والكوري الجنوبي هيونغ مين سون مناصفة بجائزة الحذاء الذهبي التي يتم منحها لأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي المرة الثالثة التي يفوز فيها نجم ليفربول، بينما هي المرة الأولى لمهاجم توتنهام.
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بعيداً عن أرقام وإحصائيات اللاعبين الذين فازوا بهذه الجائزة المرموقة، لا شك في أن بعض محبي كرة القدم قد سألوا أنفسهم مسبقاً هذا السؤال المحيّر، وهو: هل الحذاء الذهبي الذي يفوز به اللاعبون مصنوع من الذهب حقاً؟

لمعرفة الجواب، يؤكد موقع All Out Football الرياضي البريطاني، أنه لا يوجد اتحاد كرة قدم في العالم يرغب في منح الفائزين بالجوائز حذاءً ذهبياً مصنوعاً بشكل كامل من الذهب الخالص، لاسيما أن وزن هذا الحذاء قد يصل إلى نحو كيلوغرام، وهو ما سيجعله مكلفاً للغاية.

في حين تؤكد صحيفة New Straits Times أنّ نُسخ الحذاء الذهبي تختلف من بلد إلى آخر، لكنَّ مُعظم الدول تصنع الحذاء الذهبي من النحاس المطلي بالذهب.
 
هل يحصل صاحب الحذاء الذهبي على مال؟
في الدوري الإنجليزي الممتاز، يحصل الفائزون بالحذاء الذهبي، إضافة إلى الكأس، جائزة مالية وهي 1000 جنيه إسترليني عن كل هدف سجلوه طوال الموسم، على أن يتم التبرع بهذا المبلغ إلى جمعيّة خيرية من اختيار الفائز.

أما الاستثناء الوحيد لنسبة المال فكانت في موسم 2012-2013 عندما مُنح الهداف الهولندي روبن فان بيرسي مبلغ 30 ألف جنيه إسترليني رغم تسجيله 26 هدفاً فقط.

من هو أكثر الفائزين بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي؟
يعتبر الفرنسي تيري هنري، نجم أرسنال السابق، أكثر من فاز بجائزة الحذاء الذهبي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بواقع 4 مرات.
المصدر: عربي بوست
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