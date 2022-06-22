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رياضة

هبوط اضطراري لطائرة نيمار في البرازيل... ماذا جرى؟

Lebanon 24
22-06-2022 | 14:00
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أصيب نجم منتخب البرازيل وفريق باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم نيمار بالذعر، بعد أن اضطرت طائرته الخاصة إلى الهبوط اضطراريا في ليل الاثنين في مدينة بوا فيستا في شمال البرازيل، بسبب مشكلة في الزجاج الأمامي، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام البرازيلية.
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وأوضحت صحيفة "أو غلوبو" اليومية على موقعها الإلكتروني، أن الطائرة التي كانت في طريقها من ميامي إلى ساو باولو، اضطرت إلى الهبوط في بوا فيستا لتجنب مشكلة انخفاض في الضغط.

وكان نيمار الذي يستمتع بعطلته السنوية بعد موسم صعب ومخيب للآمال مع باريس سان جرمان، برفقة صديقته برونا بيانكاردي وشقيقته رافايلا والعديد من المقربين الآخرين.

ونشر مستخدمو الإنترنت على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لنيمار وهو يبتسم، محاطًا بمعجبين مبتهجين بالوجود غير المتوقع للنجم في هذه المدينة الواقعة في قلب الأمازون، بالقرب من الحدود الفنزويلية.

وكان نيمار نشر الإثنين على حسابه في إنستغرام صورة له مع أخته على مدرج المطار في ميامي، قبل ركوب الطائرة. ولم يعلق حتى الآن على الحادث.
 
 
(العربية)
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