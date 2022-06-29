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رياضة

ميلان يخسر صفقة ثانية... ويفشل في ضمّ هذا اللاعب!

Lebanon 24
29-06-2022 | 14:00
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اقترب نادي ميلان، من خسارة صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وخسر ميلان حربه مع نيوكاسل يونايتد، بعدما فاز الأخير بسباق التعاقد مع بوتمان مدافع ليل، حيث أعلن عن انضمام اللاعب إلى صفوف النادي الإنجليزي بعد أن خضع المدافع الهولندي للفحوصات الطبية في الساعات الماضية.
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وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية إن الروسونيري يخاطر بخسارة صفقة جديدة من فريق ليل، في ظل اقتراب البرتغالي ريناتو سانشيز من الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وتابعت الصحيفة أن ريناتو وافق على فكرة الانضمام للفريق الباريسي، حيث أبدى رغبته فقط في الانضمام إليه وترك فكرة اللعب لميلان.

وأشارت إلى أن باريس مع ذلك لم يتوصل لاتفاق مع نظيره ليل، بعدما قدم عرضا مقابل 10 ملايين يورو، موضحة أن ليل يطلب الحصول على ما لا يقل عن 15 مليون يورو بالإضافة للمكافآت.
 
(روسيا اليوم)
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