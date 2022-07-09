صاروخ أرض جو بعيد المدى بقدم النني (فيديو)

سجل لاعب خط الوسط في المنتخب المصري، محمد النني، هدفا "رهيبا" في المباراة الودية التي جمعت فريق الأرسنال، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ونورمبيرغ الألماني، أمس الجمعة.



فقد أطلق محمد النني صاروخ "أرض جو" من مسافة 30 مترا، دك به مرمى نورمبيرغ في الدقيقة 54 من عمر المباراة التي انتهت بفوز أرسنال بخمسة أهداف لثلاثة.

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JESUS Scored the first & now MOHAMMED has scored the second for #Arsenal pic.twitter.com/RMSGWsXvTO — Arsenal History From Highbury To The Emirates (@4949Undefeted) July 8, 2022

وكان فريق نورمبيرغ أحرز هدفين في الشوط الأول من المباراة الودية، أحرزهما كل من يوهانس جايس، في الدقيقة 24، وكوادو دواه في الدقيقة 29.



وقلص المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس، الذي انتقل إلى أرسنال قادما من مانشستر سيتي، النتيجة بعيد نزوله إلى الملعب بنحو 90 ثانية، ليكون هذا الهدف باكورة أهداف جيسوس مع المدفعجية.



وأدرك النني التعادل بهدفه الصاروخي هذا.

من ثم تقدم أرسنال بهدفين متتاليين بـ"نيران صديقة" عم طريق لاعبي نورمبيرغ، كريستوفر شيندلر (الدقيقة 57) وتيم هاندفيركير (الدقيقة 63)، خطأ في مرمى فريقهما.



وفي الدقيقة 73، ولم يهنأ نورمبيرغ بتقليص الفارق عندما سجل له لاعبه لوكاس شلايمر الهدف الثالث، إذ سرعان ما عاد جيسوس مرة أخرى وسجل هدفه الشخصي الثاني له والخامس لفريقه بعد دقيقة (الدقيقة 74).

(سكاي نيوز عربية)