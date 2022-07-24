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رياضة

الجماهير تهتف باسم شاكيرا خلال ودية برشلونة وريال مدريد (فيديو)

Lebanon 24
24-07-2022 | 11:00
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تعرض قائد نادي برشلونة، جيرارد بيكيه، لموقف محرج خلال مواجهة ريال مدريد، المباراة الودية التي أقيمت في لاس فيغاس، بعدما أطلقت الجماهير صافرات استهجان كثيرة ضده.
جاءت الصافرات بسبب ميل الجماهير اللاتينية نحو المطربة الكولومبية شاكيرا، بعد انفصالها عن بيكيه مؤخرا.
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وأظهرت مقاطع فيديو، الجماهير وهي تهتف "شاكيرا شاكيرا" في كل مرة يلمس فيها بيكيه الكرة.
وقال جوردي ألبا، نجم برشلونة، تعليقا على صافرات الاستهجان ضد بيكيه، عقب الكلاسيكو: "لا أعرف لماذا هذه الصافرات، لكني أعتقد أن جيرارد لا يهتم بذلك، صفر اكتراث، أعتقد أنه يتحمس مع الصافرات وهو معتاد على ذلك، لا أعتقد أنه لن ينام بسببها".
 
 
وحقق برشلونة فوزا بهدف نظيف على نظيره ريال مدريد في الكلاسيكو الذي جمع بينهما، تحضيرا للموسم الجديد.
 
(سبوتينك) 
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