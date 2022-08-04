تصرّف "عنصري" من رئيس نادي نابولي.. هذا ما اشترطه قبل التعاقد مع أي لاعب إفريقي

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تعرض أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي الإيطالي، لانتقادات لاذعة واتهامات بالعنصرية ضد اللاعبين الأفارقة، بعد تصريحات مثيرة أكد خلالها أن فريقه لن يتعاقد مع لاعبين من القارة "السمراء" إلا في حال وقّعوا على عدم الالتحاق بمنتخباتهم الوطنية، والمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.وقال دي لورينتيس في مقابلة تلفزيونية أبرزها موقع football-italia: "قلت لإدارة النادي: أيها الشباب، لا تتحدثوا معي بعد الآن عن التعاقد مع لاعبين من قارة إفريقيا".وأضاف: "في الحقيقة أنا أحبهم، لكن لن نضم هؤلاء اللاعبين إلا إذا تعهدوا بعدم المشاركة مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الإفريقية".وتابع الرجل الذي يعمل منتجاً للأفلام: "نحن الأغبياء الذين ندفع لهم الأموال، ثم يذهبون ليلعبوا كرة القدم في مكان آخر، ومتى؟ في منتصف بطولة الدوري".وردّ الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع تشيلسي، على تصريحات دي لورينتيس، مبدياً استغرابه من حديث رئيس نابولي السابق.ورحل كوليبالي (31 عاماً)، مؤخراً عن نابولي لينضم إلى تشيلسي الإنجليزي، مقابل 40 مليون يورو، في عقد يمتد حتى أربعة مواسم.وقال كوليبالي في مؤتمر صحفي: "عندما كنت هناك (نابولي)، شاركت مع السنغال وفزت بكأس الأمم الإفريقية وأنا سعيد جداً، لكن كانت فترة صعبة بالنسبة لهم".وأضاف: "إذا أراد (دي لورينتيس) أن يقول ذلك فالأمر متروك له، لكن من المهم دائماً احترام الجميع، نريد فقط احترام المنتخبات الإفريقية مثل نظيرتها الأوروبية".