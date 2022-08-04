مدرب "مانشستر يونايتد" يخرج عن صمته بعد مغادرة رونالدو الملعب... ماذا قال؟

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اعتبر مدرب مانشستر يونايتد إريك تن هاغ، أن مغادرة كريستيانو رونالدو ولاعبين آخرين ملعب "أولد ترافورد" قبل نهاية المباراة الودية ضد رايو فايكانو الإسباني الأحد "غير مقبولة".وأعرب عن امتعاضه من تصرف رونالدو، وتابع: "أقول لهم إن ذلك غير مقبول، إننا فريق، مجموعة واحدة وأن عليكم أن تبقوا حتى النهاية".