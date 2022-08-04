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رياضة
مدرب "مانشستر يونايتد" يخرج عن صمته بعد مغادرة رونالدو الملعب... ماذا قال؟
Lebanon 24
04-08-2022
|
11:00
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اعتبر مدرب مانشستر يونايتد إريك تن هاغ، أن مغادرة كريستيانو رونالدو ولاعبين آخرين ملعب "أولد ترافورد" قبل نهاية المباراة الودية ضد رايو فايكانو الإسباني الأحد "غير مقبولة".
وأعرب عن امتعاضه من تصرف رونالدو، وتابع: "أقول لهم إن ذلك غير مقبول، إننا فريق، مجموعة واحدة وأن عليكم أن تبقوا حتى النهاية".
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(روسيا اليوم)
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