ليون يهزم أجاكسيو في افتتاح الدوري الفرنسي

حقق نادي ليون الفرنسي فوزاً بنتيجة (2-1) أمام ضيفه أجاكسيو الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء، في المباراة الافتتاحية لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.



وكانت انطلاقة ليون، الذي يأمل في التطور بعد أن أنهى الموسم الماضي بالمركز الثامن المحبط، واعدة حين سجل البرازيلي تيتي في الدقيقة 12 بصناعة العائد ألكسندر لاكازيت، والذي سجل بدوره هدفاً في اللقاء، من ركلة جزاء بعد عشر دقائق أخرى.

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وعاد لاكازيت إلى ليون بعد فترة قضاها مع نادي أرسنال الإنجليزي.



وتعرض أصحاب الضيافة لصدمة قبل مرور نصف ساعة، حين طرد الحارس أنطوني لوبيز بسبب تدخل عنيف، ثم قلص توماس مانياني الفارق للزوار من علامة الجزاء. لكن أجاكسيو أهدر تفوقه العددي قبل نهاية الشوط الأول حين تعرض رومان هاموما للطرد بسبب الإنذار الثاني.