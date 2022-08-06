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رياضة

روما يدعم خط الوسط باستعارة فينالدوم من سان جيرمان

Lebanon 24
06-08-2022 | 08:00
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أعلن نادي روما تعاقده مع لاعب وسط هولندا جورجينيو فينالدوم معاراً من باريس سان جيرمان مع إمكانية الشراء في نهاية الموسم.

ويغادر لاعب ليفربول السابق صفوف بطل فرنسا بعد أن سجل 3 أهداف في 38 مباراة عقب التعاقد معه لثلاث سنوات في 2021.
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وقال فينالدوم (31 عاماً): "شعور رائع حقاً أن أكون لاعباً في روما، كل من تحدثت معهم أعطوني انطباعات مذهلة عن النادي وجماهيره".

وأضاف: "عبر النادي بوضوح عن مدى احتياجه لي من خلال جهوده لإكمال الاتفاق، وهو ما يمنحني الكثير من الثقة. استقبال الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي كل مكان كان رائعاً وأعد بتقديم أقصى جهد لمساعدة الفريق في المنافسة بجميع المسابقات هذا الموسم".
ويلتحق فينالدوم بباولو ديبالا ونيمانيا ماتيتش وزكي جليك وميلي سفيلار في صفقات روما هذا الصيف، وسيرتدي اللاعب الهولندي القميص رقم 25 مع الذئاب.

وأنهى روما الموسم الماضي في المركز السادس بالدوري، وفاز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو، وسيبدأ الموسم الجديد بزيارة إلى سالرنيتانا يوم 14 آب الجاري.
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