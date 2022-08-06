روما يدعم خط الوسط باستعارة فينالدوم من سان جيرمان

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أعلن نادي روما تعاقده مع لاعب وسط هولندا جورجينيو فينالدوم معاراً من باريس سان جيرمان مع إمكانية الشراء في نهاية الموسم.ويغادر لاعب ليفربول السابق صفوف بطل فرنسا بعد أن سجل 3 أهداف في 38 مباراة عقب التعاقد معه لثلاث سنوات في 2021.وقال فينالدوم (31 عاماً): "شعور رائع حقاً أن أكون لاعباً في روما، كل من تحدثت معهم أعطوني انطباعات مذهلة عن النادي وجماهيره".وأضاف: "عبر النادي بوضوح عن مدى احتياجه لي من خلال جهوده لإكمال الاتفاق، وهو ما يمنحني الكثير من الثقة. استقبال الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي كل مكان كان رائعاً وأعد بتقديم أقصى جهد لمساعدة الفريق في المنافسة بجميع المسابقات هذا الموسم".