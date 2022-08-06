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رياضة

ترتيب أغلى 10 لاعبي كرة قدم في العالم

Lebanon 24
06-08-2022 | 16:00
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وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في تحديد القيمة السوقية للاعبين، يتصدر الفرنسي كيليان مبابي (23 عاما)، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة أغلى 10 لاعبي كرة القدم في العالم، بقيمة تبلغ 160 مليون يورو.
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ويحتل إيرلينج هالاند (22 عاما)، المنتقل حديثا من بروسيا دورتموند الألماني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، بقيمة 150 مليون يورو.

ويليهما البرازيلي فينيسيوس جونيور (22 عاما)، جناح ريال مدريد الإسباني، في المرتبة الثالثة برصيد 100 مليون يورو.

ومن ثم النجم المصري محمد صلاح(30 عاما)، هداف ليفربول الإنجليزي، يحتل المرتبة الرابعة بقيمة سوقية تقدر بـ90 مليون يورو، متساويا مع الإنجليزي هاري كين (29 عاما)، مهاجم توتنهام.

وفي ما يلي قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم 2023:
الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي) - 160 مليون يورو.

النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي الإنجليزي) - 150 مليون يورو.

البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني) - 100 مليون يورو.

المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - 90 مليون يورو.

الإنجليزي هاري كين (توتنهام الإنجليزي) - 90 مليون يورو.

الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي الإنجليزي) - 90 مليون يورو.

البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي) - 85 مليون يورو.

البرتغالي برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد الإنجليزي) - 85 مليون يورو.

الصربي دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس الإيطالي) - 85 مليون يورو.

الإسباني بيدري (برشلونة الإسباني) - 80 مليون يورو.
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