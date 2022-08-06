ترتيب أغلى 10 لاعبي كرة قدم في العالم

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وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في تحديد القيمة السوقية للاعبين، يتصدر الفرنسي كيليان مبابي (23 عاما)، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة أغلى 10 لاعبي كرة القدم في العالم، بقيمة تبلغ 160 مليون يورو.ويحتل إيرلينج هالاند (22 عاما)، المنتقل حديثا من بروسيا دورتموند الألماني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، بقيمة 150 مليون يورو.ويليهما البرازيلي فينيسيوس جونيور (22 عاما)، جناح ريال مدريد الإسباني، في المرتبة الثالثة برصيد 100 مليون يورو.ومن ثم النجم المصري محمد صلاح(30 عاما)، هداف ليفربول الإنجليزي، يحتل المرتبة الرابعة بقيمة سوقية تقدر بـ90 مليون يورو، متساويا مع الإنجليزي هاري كين (29 عاما)، مهاجم توتنهام.وفي ما يلي قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم 2023: