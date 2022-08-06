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رياضة

مقاتل أميركي يرفض الاعتراف بمسوؤليته عن محاولة القتل

Lebanon 24
06-08-2022 | 14:00
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أفادت قناة "ESPN" الرياضية الأميركية بأن بطل الوزن الثقيل السابق في بطولة "UFC"، الأميركي كين فيلاسكيز، لم يعترف بمسؤوليته عن محاولة القتل في محكمة مقاطعة سانتا كلارا الأميركية.

ونقلت القناة عن محامي الرياضي، مارك غيراغوس، أن جلسة المحكمة ما قبل المحاكمة ستعقد في 26 أيلول القادم. ويأمل جانب الدفاع بالاستماع إلى شهادات شهود عيان خلالها. وأضاف المحامي أنه إذا لم يتم رفض القضية في هذه المرحلة، فستتم إحالتها إلى المحكمة ومن الممكن أن تبدأ المحاكمة في القضية قبل نهاية العام الجاري.
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وتم اعتقال فيلاسكيز في 28 شباط الماضي بسبب تورطه في حادث إطلاق النار. وكان فيلاسكيز طارد سيارة هاري غولارديه (43 عاما) المتهم بالتحرش بأحد أقربائه. واصطدم فيلاسكيز بسيارة غولارديه وأطلق عدة طلقات، مما أسفر عن إصابة زوج أم الأخير بجروح. واتهمت إدارة شرطة سان خوسيه الرياضي السابق (39 عاما) بمحاولة القتل.

وأجرى فيلاسكيز آخر قتاله الرياضي في شباط عام 2019. وفيما بعد شارك في معارك المصارعة WWE. كان فيلاسكيز بطل UFC للوزن الثقيل مرتين.
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