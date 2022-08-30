بعد الخسارة 9 - 0 أمام ليفربول... هذا مصير مدرّب "بورنموث"

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أقال فريق "بورنموث" مدربه سكوت باركر، بعد 3 أيام من الخسارة بتسعة أهداف دون مقابل أمام فريق ليفربول في ملعب أنفيلد في ثالث هزيمة على التوالي في "البريميرليغ".وقال مالك نادي بورنموث ماكسيم ديمين، في بيان "أود التعبير عن خالص تقديري لسكوت وفريقه على جهودهم خلال فترة العمل معنا".وأضاف "ورغم ذلك فإنه من أجل مواصلة المضي قدما كفريق وكناد بصفة عامة، ينبغي أن يكون اتفاقنا غير مشروط في استراتيجيتنا لإدارة النادي بطريقة مستدامة".وأكد بورنموث أنه سيبدأ فورا عملية البحث عن مدرب جديد، بينما سيتولى غاري أونيل المسؤولية في الوقت الحالي بشكل مؤقت.