Advertisement

رياضة

بعد الخسارة 9 - 0 أمام ليفربول... هذا مصير مدرّب "بورنموث"

Lebanon 24
30-08-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-985653-637974587938225398.jpg
Doc-P-985653-637974587938225398.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقال فريق "بورنموث" مدربه سكوت باركر، بعد 3 أيام من الخسارة بتسعة أهداف دون مقابل أمام فريق ليفربول في ملعب أنفيلد في ثالث هزيمة على التوالي في "البريميرليغ".


وقال مالك نادي بورنموث ماكسيم ديمين، في بيان "أود التعبير عن خالص تقديري لسكوت وفريقه على جهودهم خلال فترة العمل معنا".
Advertisement

وأضاف "ورغم ذلك فإنه من أجل مواصلة المضي قدما كفريق وكناد بصفة عامة، ينبغي أن يكون اتفاقنا غير مشروط في استراتيجيتنا لإدارة النادي بطريقة مستدامة".

وأكد بورنموث أنه سيبدأ فورا عملية البحث عن مدرب جديد، بينما سيتولى غاري أونيل المسؤولية في الوقت الحالي بشكل مؤقت.

 
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2022-08-30
11:00 | 2022-08-30
05:51 | 2022-08-30
05:00 | 2022-08-30
02:00 | 2022-08-30
23:00 | 2022-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website