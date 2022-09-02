صفقة تبادلية نارية.. أوباميانغ إلى تشيلسي وألونسو إلى برشلونة

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي ضم المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، قادماً من نادي برشلونة الإسباني في صفقة تبادلية رحل من خلالها الظهير الإسباني ماركوس ألونسو عن تشيلسي إلى كتالونيا.

وسيرتدي اللاعب الدولي الغابوني البالغ من العمر 32 عاماً، القميص رقم 9 مع تشيلسي.

وفي سياق متصل، كشف برشلونة عن انتقال الدولي الغابوني أوباميانغ إلى صفوف تشيلسي، بعقد مدته عامين مع خيار التمديد لعام آخر، في صفقة كلفت النادي الإنجليزي 12 مليون يورو بالإضافة إلى ألونسو، حسب تقارير صحفية.

وقال برشلونة في تغريدة على "تويتر": "نادي برشلونة يتقدم بجزيل الشكر للمهاجم الغابوني على كل ما أظهره من احترافية وتفان والتزام واحترام خلال المدة التي قضاها في النادي. شكراً أوباميانغ وبالتوفيق في بقية مشوارك".

اتفاق بشأن انتقال بيير إمريك أوباميانغ إلى نادي تشيلسي الإنجليزي مقابل 12 مليون يورو.

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نادي #برشلونة يتقدم بجزيل الشكر للمهاجم الغابوني على كل ما أظهره من احترافية وتفان والتزام واحترام خلال المدة التي قضاها في النادي.



شكراً أوباميانغ وبالتوفيق في بقية مشوارك! pic.twitter.com/4SMSaG04Vl — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 1, 2022

يذكر أن برشلونة كان قد تعاقد مع أوباميانغ في صفقة انتقال حر في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، وخاض مع الفريق 23 مباراة الموسم الماضي، نجح خلالها في تسجيل 13 هدفًا وقدم تمريرة حاسمة.

من جهة أخرى، ودع النادي اللندني لاعبه الإسباني ألونسو عبر تغريدة على "تويتر" قال فيها: "غادر ماركوس ألونسو تشيلسي في وأضاف: "يود الجميع أن يشكر ماركوس على خدمته للبلوز متمنين له كل التوفيق في بقية حياته المهنية".

Marcos Alonso has left Chelsea by mutual consent, ending a six-year association with the club.



Everyone would like to thank Marcos for his service to the Blues and wish him all the very best for the rest of his career. 💙 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 2, 2022

تجدر الإشارة الى أن برشلونة لم يعلن حتى الآن عن ضم ألونسو، لكن كل التقارير الصحفية تشير إلى إدراجه ضمن صفقة انتقال أوباميانغ إلي تشيلسي.