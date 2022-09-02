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رياضة

صفقة تبادلية نارية.. أوباميانغ إلى تشيلسي وألونسو إلى برشلونة

Lebanon 24
02-09-2022 | 05:00
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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي ضم المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، قادماً من نادي برشلونة الإسباني في صفقة تبادلية رحل من خلالها الظهير الإسباني ماركوس ألونسو عن تشيلسي إلى كتالونيا.

وسيرتدي اللاعب الدولي الغابوني البالغ من العمر 32 عاماً، القميص رقم 9 مع تشيلسي.

وفي سياق متصل، كشف برشلونة عن انتقال الدولي الغابوني أوباميانغ إلى صفوف تشيلسي، بعقد مدته عامين مع خيار التمديد لعام آخر، في صفقة كلفت النادي الإنجليزي 12 مليون يورو بالإضافة إلى ألونسو، حسب تقارير صحفية.

وقال برشلونة في تغريدة على "تويتر": "نادي برشلونة يتقدم بجزيل الشكر للمهاجم الغابوني على كل ما أظهره من احترافية وتفان والتزام واحترام خلال المدة التي قضاها في النادي. شكراً أوباميانغ وبالتوفيق في بقية مشوارك".

يذكر أن برشلونة كان قد تعاقد مع أوباميانغ في صفقة انتقال حر في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، وخاض مع الفريق 23 مباراة الموسم الماضي، نجح خلالها في تسجيل 13 هدفًا وقدم تمريرة حاسمة.

من جهة أخرى، ودع النادي اللندني لاعبه الإسباني ألونسو عبر تغريدة على "تويتر" قال فيها: "غادر ماركوس ألونسو تشيلسي في وأضاف: "يود الجميع أن يشكر ماركوس على خدمته للبلوز متمنين له كل التوفيق في بقية حياته المهنية".

تجدر الإشارة الى أن برشلونة لم يعلن حتى الآن عن ضم ألونسو، لكن كل التقارير الصحفية تشير إلى إدراجه ضمن صفقة انتقال أوباميانغ إلي تشيلسي.

المصدر( WIN WIN)

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