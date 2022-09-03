رسمياً.. مارسيلو ينتقل إلى أولمبياكوس اليوناني

أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني عن تعاقده مع لاعب ريال مدريد السابق الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو.

وانضم مارسيلو إلى أولمبياكوس في صفقة مجانية، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، بانقضاء الموسم الكروي الماضي 2021-2022.

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Marcelo to Olympiacos, here we go! Full agreement completed — Real Madrid legend joins Greek side on one-year deal, option for further season. 🚨⚪️🔴🇧🇷 #transfers



Marcelo has accepted — it will be signed and official soon. pic.twitter.com/iieN6KEKyr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2022

وقال أولمبياكوس في بيان: "أسطورة حقيقية لكرة القدم يلتحق بأولمبياكوس"، في إشارة إلى مارسيلو الذي تُوج بكل الألقاب الجماعية الممكنة خلال رحلته الطويلة مع الملكي.

وكان مارسيلو محل حديث خلال الفترة الماضية، بعدما اعتقد البعض أن اللاعب سيذهب إلى صفوف ليستر سيتي ولكن لم يظهر الفريق الإنجليزي أي اهتمام به.

ويعد مارسيلو أحد العناصر المؤثرة في ريال مدريد قبل أن يعلن رحيله عن النادي الملكي عقب نهاية تعاقده.

المصدر: win win