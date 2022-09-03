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رياضة

رسمياً.. مارسيلو ينتقل إلى أولمبياكوس اليوناني

Lebanon 24
03-09-2022 | 02:00
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أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني عن تعاقده مع لاعب ريال مدريد السابق الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو.

وانضم مارسيلو إلى أولمبياكوس في صفقة مجانية، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، بانقضاء الموسم الكروي الماضي 2021-2022.

 
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وقال أولمبياكوس في بيان: "أسطورة حقيقية لكرة القدم يلتحق بأولمبياكوس"، في إشارة إلى مارسيلو الذي تُوج بكل الألقاب الجماعية الممكنة خلال رحلته الطويلة مع الملكي.

وكان مارسيلو محل حديث خلال الفترة الماضية، بعدما اعتقد البعض أن اللاعب سيذهب إلى صفوف ليستر سيتي ولكن لم يظهر الفريق الإنجليزي أي اهتمام به.

ويعد مارسيلو أحد العناصر المؤثرة في ريال مدريد قبل أن يعلن رحيله عن النادي الملكي عقب نهاية تعاقده.

المصدر: win win
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