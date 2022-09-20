Advertisement

رياضة

بعد نعيه ملكة إنكلترا.. هجوم حاد على محمد صلاح!

Lebanon 24
20-09-2022 | 04:39
A-
A+
Doc-P-992305-637992716093024441.jpg
Doc-P-992305-637992716093024441.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثارت تغريدة التعزية، التي نشرها النجم المصري، محمد صلاح بمناسبة وفاة الملكة إليزابيث الثانية، جدلا واسعاً بين متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي.
وكتب صلاح عبر حساباته الرسمية على "تويتر" و"إنستغرام": "اليوم يودع شعب بريطانيا العظمى والعالم جلالتها الملكة إليزابيث الثانية للمرة الأخيرة ويخلدون ذكراها والإرث الخاص بها".
Advertisement
وأضاف: "كل أفكاري مع العائلة الملكية في هذا اليوم التاريخي والعاطفي".
 


وأثارت التغريدة الكثير من الجدل والانتقادات في حق محمد صلاح، حيث أغضب جماهير منتخب بلاده وفريقه.
وأخذ البعض من المغردين بتذكيره بالعدوان الثلاثي على مصر، ومن المعروف أن مصر ظلت تحت الاحتلال البريطاني حتى يوم 1956 بعدما نجحت ثورة 23 تموز في الإطاحة بالملك فاروق وتغيير نظام الحكم في مصر والتحرير من بريطانيا.
 
واشتركت إنجلترا في عهد الملكة إليزابيث الثانية مع فرنسا و"إسرائيل" في العدوان الثلاثي ضد مصر عقب قرار الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، بتأميم قناة السويس عام 1956 من أجل استرداد إدارة القناة.
وجاءت الردود قاسية على صلاح، حتى أن بعض جماهير ليفربول ادعت أنها ليست جزءا من بريطانيا العظمى.
وهناك عداوة تاريخية بين ملكة بريطانيا وجماهير ليفربول، بحسب التقارير التي أشارت إلى وجود اعتقاد لدى سكان مدينة ليفربول بوجود تهميش من جانب العائلة الملكية للمدينة.
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2022-09-20
05:00 | 2022-09-20
02:00 | 2022-09-20
23:00 | 2022-09-19
16:00 | 2022-09-19
14:00 | 2022-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website