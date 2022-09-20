بعد نعيه ملكة إنكلترا.. هجوم حاد على محمد صلاح!

أثارت تغريدة التعزية، التي نشرها النجم المصري، محمد صلاح بمناسبة وفاة الملكة إليزابيث الثانية، جدلا واسعاً بين متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتب صلاح عبر حساباته الرسمية على "تويتر" و"إنستغرام": "اليوم يودع شعب بريطانيا العظمى والعالم جلالتها الملكة إليزابيث الثانية للمرة الأخيرة ويخلدون ذكراها والإرث الخاص بها".

Advertisement

وأضاف: "كل أفكاري مع العائلة الملكية في هذا اليوم التاريخي والعاطفي".

Today, the people of Great Britain and the world pay tribute and bid a final farewell to her Majesty Queen Elizabeth II, commemorating her legacy and unwavering service. My thoughts are with the Royal Family on this historic and emotional day. pic.twitter.com/CdBq1cU2rT — Mohamed Salah (@MoSalah) September 19, 2022



وأثارت التغريدة الكثير من الجدل والانتقادات في حق محمد صلاح، حيث أغضب جماهير منتخب بلاده وفريقه. وأثارت التغريدة الكثير من الجدل والانتقادات في حق محمد صلاح، حيث أغضب جماهير منتخب بلاده وفريقه.

وأخذ البعض من المغردين بتذكيره بالعدوان الثلاثي على مصر، ومن المعروف أن مصر ظلت تحت الاحتلال البريطاني حتى يوم 1956 بعدما نجحت ثورة 23 تموز في الإطاحة بالملك فاروق وتغيير نظام الحكم في مصر والتحرير من بريطانيا.

واشتركت إنجلترا في عهد الملكة إليزابيث الثانية مع فرنسا و"إسرائيل" في العدوان الثلاثي ضد مصر عقب قرار الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، بتأميم قناة السويس عام 1956 من أجل استرداد إدارة القناة.

وجاءت الردود قاسية على صلاح، حتى أن بعض جماهير ليفربول ادعت أنها ليست جزءا من بريطانيا العظمى.

وهناك عداوة تاريخية بين ملكة بريطانيا وجماهير ليفربول، بحسب التقارير التي أشارت إلى وجود اعتقاد لدى سكان مدينة ليفربول بوجود تهميش من جانب العائلة الملكية للمدينة.