لاعب ليفربول السابق: ماني حزين

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رأى ديدي هامان لاعب ليفربول الإنجليزي السابق أن السنغالي ساديو ماني المنتقل من ليفربول إلى بايرن ميونخ الصيف الماضي يبدو حزينا وغير قادر على الاندماج مع زملائه الجدد، مطالباً بأن يعالج النادي البافاري المشكلة أو وضعه على مقاعد البدلاء.(روسيا اليوم)