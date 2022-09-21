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رياضة

مونديال قطر.. قادة منتخبات سيرتدون شارة "حب واحد"

Lebanon 24
21-09-2022 | 23:00
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سيرتدي قادة 8 منتخبات أوروبية، بينها فرنسا بطلة العالم، شارات بخطوط ملوّنة في مونديال قطر 2022 في كرة القدم، في رسالة ضد التمييز حسب ما أعلنت اتحاداتهم الوطنية الأربعاء.

وسيحمل الإنكليزي هاري كاين، والألماني مانويل نوير والفرنسي هوغو لوريس شارات على شكل قلب يضم ستة خطوط متوازية تختلف ألوانها عن علم المثليين.
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ولم يؤكّد منتخب فرنسا اعتمادها رسميا، لكن اتحادات أخرى معنية ضمّت الزرق في بياناتها.

شرح الإنكليزي هاري كاين في بيان نشره اتحاد بلاده "بصفتنا القيادية، سنتحدى بعضنا على أرض الملعب، لكننا نقف ضد كل أشكال التمييز".

وأوضح الاتحاد الألماني أن المبادرة التي أطلق عليه اسم "حب واحد" (وان لاف) جاءت من مجموعة عمل تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) مسؤولة عن دراسة "القضايا المتعلقة بحقوق العمال وحقوق الإنسان في قطر حتى مونديال 2022".

فسَّر الحارس الدولي نوير "حبّ كرة القدم يوحّدنا، بصرف النظر عن المكان الذي أتينا منه، مظهرنا ومن نحبّ (...) يجب أن تقف كرة القدم مع كل أولئك الذين يشعرون بالتمييز والنبذ".

والاتحادات المعنية أيضا هي هولندا، ويلز، بلجيكا، الدنمارك، سويسرا، بالإضافة إلى السويد والنروج اللتين لم تتأهلا إلى كأس العالم.

وتبدأ الحملة الخميس في مباريات دوري الأمم الأوروبية.
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