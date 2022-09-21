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رياضة

تشيلسي يقيل مديره التجاري بسبب رسائل غير لائقة

Lebanon 24
21-09-2022 | 16:00
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أقال نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، مديره التجاري المعين مؤخرًا داميان ويلوبي، بسبب "رسائل غير لائقة" أرسلها قبل انضمامه إلى النادي اللندني.

وكانت رسائل ويلوبي، موجهة إلى كاتالينا كيم، وكيلة كرة القدم، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة "سي أند بي سبورتس غروب".
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وكانت مجموعة "سي أند بي" شاركت في محاولة من قبل قطب العقارات البريطاني نيك كاندي لشراء تشيلسي من مالكه الروسي رومان أبراموفيتش، قبل أن تستحوذ عليه مجموعة "كونسورتيوم" الأميركية بقيادة رجل الأعمال تود بوهلي في أيار الماضي.

وعين ويلوبي في منصب المدير التجاري في وقت سابق من هذا الشهر، وعاد إلى النادي الذي كان يعمل فيه سابقا من 2007 إلى 2010.

وقال متحدث باسم نادي تشيلسي إنه أنهى "تعيين المدير التجاري داميان ويلوبي بأثر فوري".
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