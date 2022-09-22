رونالدو يفاجئ الجميع: مونديال 2022 لن يكون النهاية مع البرتغال!

فجر البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد مفاجأة كبرى، بالقول إنه لا يعتزم اعتزال اللعب دولياً عقب انتهاء منافسات مونديال قطر 2022.



وقال رونالدو البالغ من العمر 37 عاماً، أن مشواره الدولي لم ينته بعد، وأنه يملك الحافز الذي يدفعه للاستمرار رفقة المنتخب البرتغالي حتى أمم أوروبا 2024.

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وجاء حديث رونالدو على هامش فوزه بجائزة "كيناس دو أورو" والتي قدمها الاتحاد البرتغالي لأفضل هداف في تاريخ "برازيل أوروبا".

وقال "الدون": "إنه لمن دواعي سروري الحصول على هذه الجائزة، أشعر بفخر كبير بعد تتويجي بلقب أفضل هداف في تاريخ المنتخب البرتغالي".





وأضاف: "مشواري لم ينته بعد، طموحاتي مع المنتخب البرتغالي لا تزال مرتفعة، وأشعر بالحافز الذي يؤهلني للاستمرار حتى أمم أوروبا 2024".



وختم رونالدو حديثه بالقول: "المنتخب البرتغالي يملك العديد من اللاعبين الشباب الذين ينتظرهم مستقبل رائع، بالتأكيد أرغب في مواصلة اللعب مع هؤلاء اللاعبين ومساعدتهم في المرحلة المقبلة، ما زلت أبحث عن اللعب في مونديال قطر ويورو 2024".



جديرٌ بالذكر أن مسيرة رونالدو بدأت مع المنتخب البرتغالي عام 2003، ومنذ ذلك الوقت خاض 189 مباراة دولية، أحرز خلالها 117 هدفاً، إلى جانب التتويج بلقبي أمم أوروبا 2016، ودوري الأمم الأوروبية 2019.

المصدر: win win