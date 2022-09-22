هالاند يحظى بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

تمكن النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، من حصد جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقال الموقع الرسمي للمان سيتي، إن هالاند حصل على جائزة أفضل لاعب في شهر آب الماضي، من رابطة اللاعبين المحترفين.

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