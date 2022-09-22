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رياضة

هالاند يحظى بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

Lebanon 24
22-09-2022 | 16:00
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تمكن النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، من حصد جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الموقع الرسمي للمان سيتي، إن هالاند حصل على جائزة أفضل لاعب في شهر آب الماضي، من رابطة اللاعبين المحترفين.
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إيرلينغ هالاند

مانشستر سيتي

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