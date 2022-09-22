26
o
بيروت
26
o
طرابلس
5
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
5
o
بشري
26
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
هالاند يحظى بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي
Lebanon 24
22-09-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكن النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، من حصد جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال الموقع الرسمي للمان سيتي، إن هالاند حصل على جائزة أفضل لاعب في شهر آب الماضي، من رابطة اللاعبين المحترفين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بقيادة هالاند.. مانشستر سيتي يقلب النتيجة في مباراة مثيرة
Lebanon 24
بقيادة هالاند.. مانشستر سيتي يقلب النتيجة في مباراة مثيرة
23/09/2022 00:06:42
23/09/2022 00:06:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ليفربول يتعرض لضربة جديدة قبيل مواجهة مانشستر سيتي
Lebanon 24
ليفربول يتعرض لضربة جديدة قبيل مواجهة مانشستر سيتي
23/09/2022 00:06:42
23/09/2022 00:06:42
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة وداع مؤثرة من ستيرلينغ لمانشستر سيتي
Lebanon 24
رسالة وداع مؤثرة من ستيرلينغ لمانشستر سيتي
23/09/2022 00:06:42
23/09/2022 00:06:42
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميًا.. هذا اللاعب إلى مانشستر سيتي
Lebanon 24
رسميًا.. هذا اللاعب إلى مانشستر سيتي
23/09/2022 00:06:42
23/09/2022 00:06:42
Lebanon 24
Lebanon 24
إيرلينغ هالاند
مانشستر سيتي
Advertisement
الأكثر قراءة
"الجبنة البيضاء" تثيرُ موجة جدلٍ في لبنان.. ماذا يحصل في السّوق؟
Lebanon 24
"الجبنة البيضاء" تثيرُ موجة جدلٍ في لبنان.. ماذا يحصل في السّوق؟
23:03 | 2022-09-21
21/09/2022 11:03:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"مُفاجآت" واردة.. ماذا سيفعل عون بعد مغادرته بعبدا؟
Lebanon 24
"مُفاجآت" واردة.. ماذا سيفعل عون بعد مغادرته بعبدا؟
05:00 | 2022-09-22
22/09/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة صباحيّة.. ماذا قال السفير السعودي عن لبنان؟
Lebanon 24
تغريدة صباحيّة.. ماذا قال السفير السعودي عن لبنان؟
01:31 | 2022-09-22
22/09/2022 01:31:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاطر الطقس خلال هذا الاسبوع.. سيول وفيضانات وهذا ما كشفه الاب خنيصر عن لبنان
Lebanon 24
مخاطر الطقس خلال هذا الاسبوع.. سيول وفيضانات وهذا ما كشفه الاب خنيصر عن لبنان
09:32 | 2022-09-22
22/09/2022 09:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
09:45 | 2022-09-22
22/09/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:00 | 2022-09-22
كانافارو يخوض أول مهمة تدريب في الدوري الايطالي!
11:00 | 2022-09-22
دجوكوفيتش: فيدرر من أعظم الرياضيين على الإطلاق
08:43 | 2022-09-22
بعد انسحابه من بطولة عالمية مع لاعب إسرائيلي... هذا ما حصل مع عبود في لبنان
08:00 | 2022-09-22
رونالدو يفاجئ الجميع: مونديال 2022 لن يكون النهاية مع البرتغال!
05:00 | 2022-09-22
مقترح جديد لتنظيم كأس السوبر الأوروبي مع بطل الدوري الأميركي
02:00 | 2022-09-22
بعد التهديد بسحب الرعاية.. دجاج كنتاكي يعتذر لمنتخب فرنسا ومبابي!
فيديو
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
Lebanon 24
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
11:00 | 2022-09-22
23/09/2022 00:06:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي من الأمم المتحدة: متمسكون بسيادتنا وحقوقنا ونعوّل على أصدقاء لبنان الدوليين
Lebanon 24
ميقاتي من الأمم المتحدة: متمسكون بسيادتنا وحقوقنا ونعوّل على أصدقاء لبنان الدوليين
02:00 | 2022-09-22
23/09/2022 00:06:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 35 عاماً.. فنان شهير يفجّر مفاجأة حول موت داليدا: لهذا انتحرت (فيديو)
Lebanon 24
بعد 35 عاماً.. فنان شهير يفجّر مفاجأة حول موت داليدا: لهذا انتحرت (فيديو)
08:20 | 2022-09-21
23/09/2022 00:06:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact