إليكم موعد انطلاق المرحلة الأخيرة لبيع تذاكر مباريات كأس العالم 2022 في قطر

Advertisement

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن موعد انطلاق المرحلة الأخيرة من بيع تذاكر مباريات كأس العالم 2022 في قطر، لتكون ابتداء من يوم 27 أيلول الجاري.وقال فيفا، في بيان رسمي، إن مرحلة المبيعات الأخيرة ستبدأ الساعة 12:00 منتصف النهار بتوقيت مكة المكرمة، وستتواصل حتى نهاية كأس العالم في 18 كانون الأول المقبل.وأضاف أن عملية بيع التذاكر ستكون مستمرة حتى نهاية مباريات المونديال، وفقا للطرق والضوابط الموضوعة مسبقا لهذا الأمر.وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن في آب الماضي بيع نحو مليونين و450 ألف تذكرة في المرحلة قبل الأخيرة، ويتوقع أن يتواصل الحماس والإقبال على شراء التذاكر في المرحلة الأخيرة.