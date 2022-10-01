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رياضة

نيمار يرقص على أنغام أغنية الحملة الانتخابية للرئيس البرازيلي ويثير الجدل (فيديو)

Lebanon 24
01-10-2022 | 08:00
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أعلن النجم البرازيلي نيمار، تأييده للرئيس جايير بولسونارو، للفوز بولاية جديدة، في مقطع فيديو مصور ظهر فيه اللاعب وهو يرقص على أنغام أغنية الحملة الانتخابية الخاصة بالمرشح الرئاسي.
 
 
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وقرر نيمار دعم بولسوناروعلناً، بعد يوم من زيارة المرشح الرئاسي لمعهد خيري بالقرب من ساو باولو، تابع لنجم الكرة العالمي المحترف حاليا في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
 
 
وحل جايير بولسونارو خلف الرئيس السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في استطلاعات الرأي قبل خوض غمار الجولة الأولى للانتخابات في الثاني من أكتوبر المقبل.
 
ونشر بولسونارو المقطع المصور لنيمار على "تويتر"، وربط مسعاه لنيل فترة رئاسية جديدة بمساعي البرازيل، العاشقة لكرة القدم، للفوز بمسابقة كأس العالم 2022 للمرة السادسة، وكتب: "شكرا لك نيمار. البرازيل قبل كل شيء، الرب قبل كل شيء".
 
 
ونشر نيمار الفيديو على حسابه الرسمي في شبكة "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، حيث ظهر يرقص جالسا وهو يردد الكلمات الآتية من أغنية دعائية تروج للتصويت لبولسونارو: "صوت وصوت وأكد.. 22 هو بولسونارو"، على الرغم من أن صوت المهاجم لا يمكن سماعه في الفيديو، إذ يمثل الرقم 22 الرمز الانتخابي لبولسونارو.
 
 
وتعرض نيمار، بعد إعلان دعمه العلني للرئيس بولوسونارو، لوابل من الانتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي في البرازيل، لكن نجم باريس سان جيرمان رد بطريقة ساخرة على الهجوم الذي طاله.
 
 
 
ونشر نيمار "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الجمعة، مخاطبا فيها منتقديه: "إنهم يتحدثون عن الديمقراطية وأشياء كثيرة، ولكن عندما يكون لشخص ما رأي مختلف، فإنه يتعرض للهجوم من قبل أولئك الذين يتحدثون عن الديمقراطية"، وأرفق نيمار "تغريدته" بـ"إيموجي" ضاحك وآخر يعبر عن عدم الفهم.
المصدر: روسيا اليوم
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