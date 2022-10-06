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رياضة

الحكم على مدرب بالسجن 109 أعوام... ما السبب؟

Lebanon 24
06-10-2022 | 11:00
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حكمت محكمة في مدينة ساو برناردو دو كامبو بالقرب من ساو باولو على المدرب البرازيلي فرناندو دي كارفاليو لوبيش بالسجن 109 سنوات وثمانية أشهر الاثنين، وفقًا لموقع غلوبو إسبورتي الذي تمكن من الاطلاع على المحضر الذي تحميه السرية القضائية.
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وأدين بالاعتداء على أربع رياضيات، بينهن قاصرة كانت تبلغ من العمر 13 عامًا في ذلك الوقت، وفقًا لغلوبو إسبورتي الذي لم يحدد أعمار الرياضيات الأخريات.

ولا يزال بإمكان كارفاليو لوبيش استئناف القرار بعد أن تمسّك ببراءته، علمًا أنه لن يدخل السجن حتى نهاية أي استئناف محتمل.

وتولى المدرب السابق الإشراف على لاعبات الجمباز اليافعات لمدة 20 عامًا، قبل استبعاده من طاقم المنتخب الوطني في عام 2016، قبل شهر من أولمبياد ريو، بعد شكوى من والديّ لاعبة شابة.

وتم حظره عن ممارسة أي نشاط متعلق بالجمباز لمدى الحياة في نيسان 2019.

 
(العربية)
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