شاهد.. لاعب يسجل هدفا جميلا من 60 متراً لكن في مرمى فريقه!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لهدف جميل وغريب من نحو 60 مترا، لكن الاحتفال به غاب هذه المرة كونه جاء عن طريق الخطأ، إذ سجله اللاعب في شباك فريقه.

ويظهر الفيديو اللاعب ماتياس غراجر وهو يسدد كرة في مرمى فريقه رييد عن طريق الخطأ، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أمام المضيف نادي وولفسبيرجر، ضمن منافسات الدوري النمساوي لكرة القدم الأحد الماضي.

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