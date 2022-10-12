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رياضة

شاهد.. لاعب يسجل هدفا جميلا من 60 متراً لكن في مرمى فريقه!

Lebanon 24
12-10-2022 | 08:04
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لهدف جميل وغريب من نحو 60 مترا، لكن الاحتفال به غاب هذه المرة كونه جاء عن طريق الخطأ، إذ سجله اللاعب في شباك فريقه.
ويظهر الفيديو اللاعب ماتياس غراجر وهو يسدد كرة في مرمى فريقه رييد عن طريق الخطأ، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أمام المضيف نادي وولفسبيرجر، ضمن منافسات الدوري النمساوي لكرة القدم الأحد الماضي.
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وعلى الرغم من وجود مدافع آخر غير مراقب بجوار اللاعب المخطئ، إلا أنه قرر إرجاع الكرة للحارس، ربما لإضاعة الوقت أكثر مع اقتراب المباراة من النهاية والحفاظ على تقدم فريقه.


وحاول اللاعب إرجاع الكرة إلى حارس مرماه وهو في نصف ملعب الفريق المنافس، لكن التسديدة أخذت طريقها نحو المرمى ولم تكن تمريرة عادية.

ومن حسن حظ غراجر أن الهدف قلص الفارق فقط ولم يؤثر على نتيجة المباراة، التي انتهت لصالح رييد 2-1.
المصدر: روسيا اليوم

رياضة

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